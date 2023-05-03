IT-образованием должны заниматься работодатели – Виталий Рахманов
IT-образованием должны заниматься не вузы, а крупные цифровые компании, заявил на круглом столе «Проблемы и перспективы в IT-отрасли Псковской области» в медиацентре ПАИ начальник областного управления цифрового развития Виталий Рахманов.
По его словам, IT-профессии имеют узкую направленность, и работодатель может ждать, пока к нему придет сотрудник с необходимыми навыками, но намного быстрее и проще взять человека, который ориентируется в сфере и обучить его всему необходимому.
Также он считает, что сейчас IT-специалисты переходят больше в гуманитарную сферу, а не в техническую, как это было раньше. Такая тенденция связана с развитием нейросетей и языков программирования, которые уже не требуют технических знаний.
Комментарии: 0 Обсудить >>>