IT-образованием должны заниматься работодатели – Виталий Рахманов

17:40, 03 мая 2023, ПАИ

IT-образованием должны заниматься не вузы, а крупные цифровые компании, заявил на круглом столе «Проблемы и перспективы в IT-отрасли Псковской области» в медиацентре ПАИ начальник областного управления цифрового развития Виталий Рахманов.

По его словам, IT-профессии имеют узкую направленность, и работодатель может ждать, пока к нему придет сотрудник с необходимыми навыками, но намного быстрее и проще взять человека, который ориентируется в сфере и обучить его всему необходимому.

Также он считает, что сейчас IT-специалисты переходят больше в гуманитарную сферу, а не в техническую, как это было раньше. Такая тенденция связана с развитием нейросетей и языков программирования, которые уже не требуют технических знаний.