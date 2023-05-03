Первые участники похода «Наследие» прибыли в Псковскую область

17:17, 03 мая 2023, ПАИ

Первые делегации участников третьего международного патриотического похода «Наследие» приехали в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

На мероприятие приехали гости из Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь. Кроме того, впервые к походу присоединились гости из Московской области. Всего 60 школьников, а также сопровождающие их кураторы из числа сотрудников полиции.

В этом году гости разместятся в «Доме паломника» в Печорах. «Официальный старт похода будет дан 4 мая. Однако уже сегодня подростков ждала насыщенная программа», - отметили в ведомстве.

Ребята побывали на экскурсии по территории Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Экскурсовод рассказала об истории основания монастыря, достопримечательностях и о жизни братии, после чего делегации отправились в Богом зданные пещеры монастыря, в том числе посетили дальние пещеры, в которых находятся гробницы монахов, паломников, защитников монастыря и благочестивых людей.

Организаторами мероприятия стали Управление МВД России по Псковской области и правительство региона. К реализации проекта активно подключились также представители Министерства обороны Российской Федерации, общественных организаций и епархии.

Главная цель мероприятия - сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

В течение трех дней ребятам предстоит жить бок о бок в походном палаточном лагере и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые приготовили для них организаторы.

Старт походу дадут почетные гости. Среди них - губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Вадим Гайдов, представитель МВД Республики Беларусь в посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации генерал-майор милиции Александр Ковальчук, начальник Управления МВД России по Забайкальскому краю генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профильного образования города Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт» Марат Кучушев, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Юрий Валяев.