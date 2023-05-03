Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Первые участники похода «Наследие» прибыли в Псковскую область

Первые делегации участников третьего международного патриотического похода «Наследие» приехали в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД по Псковской области

На мероприятие приехали гости из Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь. Кроме того, впервые к походу присоединились гости из Московской области. Всего 60 школьников, а также сопровождающие их кураторы из числа сотрудников полиции.

В этом году гости разместятся в «Доме паломника» в Печорах. «Официальный старт похода будет дан 4 мая. Однако уже сегодня подростков ждала насыщенная программа», - отметили в ведомстве.

Ребята побывали на экскурсии по территории Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Экскурсовод рассказала об истории основания монастыря, достопримечательностях и о жизни братии, после чего делегации отправились в Богом зданные пещеры монастыря, в том числе посетили дальние пещеры, в которых находятся гробницы монахов, паломников, защитников монастыря и благочестивых людей.

Организаторами мероприятия стали Управление МВД России по Псковской области и правительство региона. К реализации проекта активно подключились также представители Министерства обороны Российской Федерации, общественных организаций и епархии. 

Главная цель мероприятия - сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

В течение трех дней ребятам предстоит жить бок о бок в походном палаточном лагере и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые приготовили для них организаторы.

Старт походу дадут почетные гости. Среди них - губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник Управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, заместитель начальника ГУОООП МВД России генерал-майор полиции Вадим Гайдов, представитель МВД Республики Беларусь в посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации генерал-майор милиции Александр Ковальчук, начальник Управления МВД России по Забайкальскому краю генерал-майор полиции Вячеслав Еговцев, директор Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профильного образования города Москвы «Московский центр «Патриот. Спорт» Марат Кучушев, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Юрий Валяев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 мая 2023

IT-образованием должны заниматься работодатели – Виталий Рахманов
03 мая 2023

Первые участники похода «Наследие» прибыли в Псковскую область
03 мая 2023

Участок улицы Германа перекроют в Пскове 4 мая
03 мая 2023

Фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в Гдовском районе
03 мая 2023

Псковские тепловые сети определили лучших сотрудников
03 мая 2023

Три группы в псковских учреждениях образования закрыли из-за ОРВИ
03 мая 2023

Делегация Ивановской области знакомится с инвестпотенциалом Псковской области
03 мая 2023

Новую контейнерную площадку оборудовали в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...