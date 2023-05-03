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Общество

В России внедрят единую систему профориентации школьников

Единая система профориентации школьников, которая получила название «профориентационный минимум», будет внедряться в учебных заведениях с 1 сентября этого года. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

О системе, состоящей из нескольких компонентов, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в формате видеоконференции.

«Первое представление о мире рабочих профессий закладывается именно в школе. Формируются базовые предпрофессиональные навыки. Решаются важнейшие вопросы: кем быть, какая профессия по душе, интереснее и ближе. Профориентация всегда была частью системы образования, вместе с тем реализовывалась фрагментарно, часто зависела от активности самих педагогов и руководителей на местах. Будем заниматься этим важнейшим вопросом системно и комплексно. Уже с 1 сентября следующего учебного года во всех школах страны начиная с 6-го класса внедрим единую систему профориентации», – отметил Сергей Кравцов.

По его словам, система будет состоять из нескольких компонентов. Так, совместно с предприятиями в школах уже открываются профильные предпрофессиональные классы, создана сеть медицинских, педагогических, космических, предпринимательских, инженерных и IT-классов.

Также появятся программы профессионального обучения. «Уже есть такие примеры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае и ряде других регионов. Планируется тиражировать опыт, когда школьники проходят обучение в колледжах и на предприятиях. Ребята смогут получить свидетельство о профессии государственного образца и на его основании трудоустроиться», — говорится в сообщении.

Также разработано 100 тысяч комплектов материалов, которые учитель сможет использовать во время занятий для наглядной связки темы предмета с различными профессиями. Один час в неделю выделяется на профориентационные мероприятия для школьников: тестирование, проектную деятельность.

Помимо этого, профориентации посвящен и отдельный раздел в части воспитательной работы. Это будут экскурсии на производство, тематические выставки, дни открытых дверей в колледжах и вузах. Развитию этого направления способствует также широкая сеть различных кружков в системе допобразования, в технопарках «Кванториум», центрах «Точка роста», «IT-кубах».

Еще одна составляющая профориентации детей – взаимодействие с их родителями. В графике каждой школы страны будет стоять не менее двух родительских собраний в год на эту тему, подчеркнули в Минпросвещения.

«Таковы основные элементы профориентационного минимума, и он уже успешно апробирован в рамках проекта «Билет в будущее», который охватывает более 2 миллионов детей. Все методические материалы подготовлены и направлены в регионы», – отметил министр просвещения.

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