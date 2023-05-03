Более 150 самбистов поборолись за кубок 76-й дивизии в Пскове

17:37, 03 мая 2023, ПАИ

Более 150 самбистов поборолись на межрегиональном турнире «Кубок 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Участниками стали 168 спортсменов из Санкт-Петербурга, Республики Беларусь и Псковской области.

Псков представляли спортсмены спортивных школ «Мастер» и «Бригантина». Под руководством тренеров Дмитрия Алекминского, Дмитрия Михайлова, Елены Ивановой самбисты из «Мастера» завоевали четыре золотых медали, три серебряных и девять бронзовых.

Под руководством тренеров Сергея Дмитриева и Сергея Кузнецова спортсмены из «Бригантины» взяли две серебряных и шесть бронзовых наград.

Также в Торжке состоялся Всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера России Владимира Волошина, где спортсмен спортивной школы «Мастер» Михаил Чихалин 2008 года рождения в весовой категории 71 кг стал бронзовым призёром.