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Спорт

Более 150 самбистов поборолись за кубок 76-й дивизии в Пскове

Более 150 самбистов поборолись на межрегиональном турнире «Кубок 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации города Пскова

Участниками стали 168 спортсменов из Санкт-Петербурга, Республики Беларусь и Псковской области.

Псков представляли спортсмены спортивных школ «Мастер» и «Бригантина». Под руководством тренеров Дмитрия Алекминского, Дмитрия Михайлова, Елены Ивановой самбисты из «Мастера» завоевали четыре золотых медали, три серебряных и девять бронзовых.

Под руководством тренеров Сергея Дмитриева и Сергея Кузнецова спортсмены из «Бригантины» взяли две серебряных и шесть бронзовых наград.

Также в Торжке состоялся Всероссийский турнир по самбо памяти заслуженного тренера России Владимира Волошина, где спортсмен спортивной школы «Мастер» Михаил Чихалин 2008 года рождения в весовой категории 71 кг стал бронзовым призёром.

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