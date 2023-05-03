Заболеваемость коронавирусом растёт в Псковской области

17:58, 03 мая 2023, ПАИ

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области по сравнению с предыдущей неделей выросла на 4,3% (на 9 случаев), всего зарегистрировано 218 случаев заражения. Заболеваемость в регионе выше, чем по РФ, на 27,7%. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По клинической форме ОРВИ – 216 случаев, или 99,1% от общего числа случаев, пневмония – 2 случая, или 0,9%. Среди заболевших на прошедшей неделе 9,2% детей до 18 лет (20 человек) и 90,8% взрослых.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 11 муниципальных образованиях: Опочецком, Порховском, Куньинском, Дедовичском, Островском, Усвятском, Великолукском, Бежаницком, Новоржевском, Пыталовском районах и в городе Пскове.

В том числе в 1,8-4,2 раза областная заболеваемость превышена в шести районах: Опочецком, Порховском, Куньинском, Дедовичском, Островском и Усвятском.

В региональном Роспотребнадзоре отметили, что в Пскове заболеваемость на прошедшей неделе снизилась на 2,6% (на два случая), но это выше среднеобластной заболеваемости на 0,5%.