Пушкиногорская санаторная школа-интернат объединила ребят из интернатных учреждений

18:32, 03 мая 2023, ПАИ

Сегодня на базе созданного креативного пространства «КОТиК» в Пушкиногорской санаторной школе-интернате состоялось мероприятие для воспитанников интернатных учреждений. В нём приняло участие около 50 детей из Красногородской, Порховской и Опочецкой коррекционных школ-интернатов, Пушкиногорской санаторной школы-интерната и Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.

Для ребят была подготовлена насыщенная программа, которая началась с прогулки по Михайловскому. Три воспитанницы Пушкиногорской школы-интерната под руководством учителя истории Галины Васильевой провели для сверстников экскурсию. Девочки познакомили гостей с памятными местами усадьбы, рассказали о значимых событиях. Помимо этого, гостям экскурсии загадывались тематические загадки, а за правильный ответ дети получали познавательные книги, посвящённые эпохе А. С. Пушкина и Псковской земле. И конечно же, у всех была возможность сфотографироваться в живописных местах усадьбы.

Продолжилось мероприятие уже в «КОТиКе» [Комплексе объединенного творчества и коммуникаций]: дети разделились на группы и распределились по локациям. Часть ребят рефлексировали, рисуя стенгазету, где поделились своими эмоциями и впечатлениями от экскурсии. Другие играли в настольные игры и посетили школьный музей «Дом русского быта». Экскурсоводом также стала воспитанница Пушкиногорской санаторной школы-интерната. А третья группа воспитанников проходила мастер-класс педагогов школы по созданию буктрейлеров по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Для всех участников это была совершенно незнакомая технология, поэтому дети с неподдельным интересом участвовали в мастер-классе.

Отметим, что буктрейлер — это короткий видеоролик, рассказывающий о какой-либо книге. Его главная цель — рассказать о книге, заинтересовать читателя и убедить его прочитать рекомендуемую книгу.

По итогам проведения экскурсии воспитанники интернатных учреждений приняли участие в конкурсе творческих работ «Мой Пушкин», за что получили памятные дипломы и сладкие призы.

Сопровождающие из разных учреждений отметили важность подобных совместных мероприятий. Для детей из интернатов это отличная возможность, чтобы пообщаться со своими сверстниками, найти новых знакомых и друзей. Такие события позволяют значительно расширить круг социальных контактов детей, дают им дополнительную возможность потренировать свои коммуникативные навыки.

Детский фонд благодарит воспитанниц, педагогов и администрацию Пушкиногорской санаторной школы-интерната за проведение познавательного мероприятия для детей!

Отметим, что мероприятие прошло в рамках проекта «Центр развития» при поддержке правительства Псковской области.