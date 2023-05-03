В редакции газеты Новосокольнического района зацвёл кактус
Однодневно цветущий кактус распустился в редакции газеты Новосокольнического района, сообщает газета «Новосокольнический край».
Цветок кактуса распускается раз в году ближе к вечеру, а пик его цветения обычно приходится на ночь. Цветок в зависимости от вида кактуса может иметь разный цвет: белый, розовый, даже жёлтый или красный. Этот красавчик дарит светло-розовую красоту.
Утром начинается его постепенное увядание, и к вечеру второго дня цветок уже повисает тряпочкой.
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