Студенты художественных специальностей колледжа посетили Санкт-Петербург

19:47, 03 мая 2023, ПАИ

Студенты специальностей «дизайн» и «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова посетили Санкт-Петербург. Поездка стала поощрением за активное участие в конкурсе проектов нового логотипа колледжа, который прошёл в марте 2023 года.

Молодые художники посетили выставочный зал «Манеж», где в эти дни открыта выставка «Первая позиция. Русский балет».

Студенты смогли увидеть полотна Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой, уникальные исторические костюмы, среди которых пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, афиши «Русских сезонов», архивные видеозаписи и фотографии, познакомиться со сценографией полуторавековой давности, восстановленной командой Манежа.

Молодым художникам важно было увидеть не только историческое развитие балетного искусства. Большой интерес вызвал «Костюмерный цех», где наглядно демонстрируется трансформация канона женского балетного костюма, а также раздел «Анатомия балета», в котором благодаря современным технологиям можно узнать, что происходит с телом исполнителя с позиции общих законов физики, биомеханики и пластической анатомии.

Культурно-просветительная поездка включала в себя и посещение академической капеллы. Художникам представилась возможность послушать кантату «Кармина Бурана» в исполнении хора и оркестра капеллы.