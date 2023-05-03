Водитель Geely пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе

20:17, 03 мая 2023, ПАИ

57-летний водитель автомобиля Geely не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание у деревни Щиглицы Псковского района сегодня, 3 мая. Об этом сообщает телеграм-канал "Псковская сводка".

В результате ДТП пострадал водитель. Помощь ему оказана на месте. От госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.