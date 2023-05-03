Водитель Geely пострадал в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе
57-летний водитель автомобиля Geely не справился с управлением транспортного средства и допустил его опрокидывание у деревни Щиглицы Псковского района сегодня, 3 мая. Об этом сообщает телеграм-канал "Псковская сводка".
В результате ДТП пострадал водитель. Помощь ему оказана на месте. От госпитализации отказался.
По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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