В Печорах ликвидируют аварию на водопроводе

20:12, 03 мая 2023, ПАИ

В Печорах произошёл прорыв системы водоснабжения, сообщает газета «Печорская правда».

«К сожалению, последствия аварии на водопроводе более значительны, чем предполагали ранее. Приносим извинения людям. Пришлось для проведения ремонтных работ отключать воду и в центральной части города. На восстановление водоснабжения направлены усилия нескольких бригад, используем всю необходимую спецтехнику», - отметили на муниципальном предприятии «Печорские тепловые сети».

Аварию ликвидируют в ближайшее время и водоснабжение восстановят. Без воды остаются некоторые дома на улице Индустриальной, улица Мелиораторов и центральная часть Печор.