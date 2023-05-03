Память погибших участников СВО почтили в Острове

20:57, 03 мая 2023, ПАИ

В средней школе № 3 и СШ № 7 имени Виталия Пушкарёва в Острове почтили память погибших в СВО выпускников — Кирилла Тимофеева и Антона Таирова — открытием мемориальных досок. Об этом сообщает глава Островского района Дмитрий Быстров на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, они награждены орденами Мужества (посмертно).

«На встречи были приглашены близких погибших ребят, чтобы поддержать и поблагодарить. Конечно, ничто не восполнит такую утрату. Но наш долг — хранить память о наших героях, которые жили рядом с нами — учились, работали, дружили, любили. И не дрогнули в трудную минуту. Светлая память ребятам», — отметил глава Островского района.