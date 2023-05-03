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Общество

В администрации Псковской области открыта выставка истории здания

Новая выставка на II этаже здания Правительства Псковской области рассказывает историю строения. Об этом сообщает губернатор Псковской области в своем телеграм-канале.

За 200 лет здание многократно перестраивалось, достраивалось, ремонтировалось. В разные годы здесь размещались Псковское наместничество, военный госпиталь, военно-сиротское отделение Псковской гарнизонной школы, Псковский кадетский корпус, «Дом Советов». Здание всегда играло совершенно особую, важную роль в жизни Пскова.

«Благодарю специалистов Государственного архива Псковской области за предоставленные фотографии, материалы и помощь в создании выставки!», - поблагодарил глава региона.

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