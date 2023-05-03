Делегация колледжа искусств выступила в Острове

22:32, 03 мая 2023, ПАИ

Делегация Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова посетила Островскую детскую школу искусств в рамках акции «Культурные выходные».

Для колледжа искусств акция «Культурные выходные» является замечательной возможностью проведения профориентационной работы.

Преподаватели колледжа занимались с обучающимися ДШИ по классу фортепиано, гитары, домры, хорового пения, уроки сольфеджио с учащимися младшего и выпускного классов провела Иванова Е. Г., занятия по рисунку и композиции — Зинин К. А.

Завершилась творческая встреча концертом студентов и преподавателей колледжа. Подарком для гостей школы стало выступление юных музыкантов, учащихся школы — пианиста Романа Гайворонского, скрипача Степана Ролецкого и аккордеониста Егора Иванова.

Выпускники Островской ДШИ, областной школы одарённых детей «Камертон», а сегодня студенты колледжа Даниил Голиков (четвёртый курс) и Малиха Джафарова (первый курс) исполнили произведения для аккордеона и фортепиано.

Зрители услышали произведения для тромбона (Иван Бондаренко, третий курс), саксофона (Дарина Рокшина, второй курс, концертмейстер — Виктор Иванов), гитары (Андрей Коборов, третий курс), фортепиано (Альбина Миронова, четвёртый курс).

Добавим, что колледж искусств и Островскую школу искусств связывают долгие годы плодотворного сотрудничества. Некоторые учащиеся школы являются учениками областной школы одарённых детей «Камертон», выпускники становятся студентами колледжа, которые в дальнейшем успешно продолжают обучение в музыкальных вузах России.