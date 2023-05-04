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Общество

Чем грозит не поданная вовремя налоговая декларация, рассказал юрист

В этом году декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц закончилась 2 мая: все, кто был обязан подать декларацию, но не сделал этого, могут успеть до 17 июля, иначе придется заплатить и налог, и штраф, и пени, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. 

Если в прошлом году россиянин продал недвижимость или транспорт ранее минимального срока владения (в общем случае пять лет, в исключительных — три года) либо получил их в дар не от близкого родственника, но не задекларировал при этом полученный доход, то ему придется уплатить налог. В ФНС рассчитают его самостоятельно, исходя из информации, содержащейся в базах данных ГИБДД, Росреестра и других.

«В любом случае за нарушение срока подачи декларации предусмотрен штраф в сумме не менее 1000 рублей, однако при вынесении решения о привлечении к налоговой ответственности сумма штрафа может быть уменьшена с учетом смягчающих обстоятельств — болезнь, командировка, иной форс-мажор. Эти обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами», — отметил эксперт, передает агентство «Прайм».

По его словам, важно помнить, что если человек не смог сделать это в срок, то ему нужно подать уточненную декларацию до 17 июля текущего года — срок уплаты самого налога.

Если декларацию подали с опозданием, то штраф за неподачу ее в срок составит одну тысячу рублей. Юрист подчеркнул, что это незначительная сумма по сравнению с тем, что могут насчитать по итогам проверки после истечения срока уплаты налога, то есть 15 июля. Так как этот день выпадает на субботу, то он переносится на понедельник — 17 июля.

А уже с 18 июля налоговый инспектор произведет расчет на основании данных из баз данных и начнет проводить камеральную проверку, срок которой составляет три месяца. Ее итогом станет акт проверки с суммой начисленного и неуплаченного налога, штрафа (минимум 20 % от суммы) и пеней. Но и в этом случае в налоговый орган можно представить документы, подтверждающие расходы на приобретение проданного имущества. По итогам проверки доначисленный к уплате НДФЛ может стать меньше, чем в акте, заключил Иван Соловьев.

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