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Общество

Островский ансамбль «Променад» отмечен на всероссийском конкурсе

Три группы островского танцевального ансамбля «Променад» стали лауреатами всероссийского конкурса в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает газета «Островские вести».

Фото здесь и далее: Людмилы Новиковой

Так, лауреатами первой степени стали: группа мальчиков с танцем «Динамит», танец «Ляля рулит» и «Школьный БУМ», а также дуэт Анны Ивановой и Анны Потеевой и «Танцы на стеклах». 

Вторую степень получили танец «Неуловимый Джо», дуэт Анастасии Ивановой и Марии Орловой «Солнышко» и номер «Скитлзстрянка».

Для танцевального коллектива выезд в Санкт-Петербург является первым масштабным конкурсом. «Такого успеха не ожидали. Ведь на сцене пришлось соревноваться с коллективами из Северной столицы и других крупных городов», – отметили танцоры.

«Готовились к конкурсу долго. В каждый танцевальный номер закладывали не только разнообразную хореографию, но и идею – праздника, радости, человеческих взаимоотношений», – рассказали в коллективе.

Занимаются танцоры под руководством Людмилы Новиковой.

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Островский ансамбль «Променад» отмечен на всероссийском конкурсе

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