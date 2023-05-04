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Общество

В Роспотребнадзоре отметили распространение клещевого энцефалита

Распространение клещевого энцефалита отметили в Роспотребнадзоре. На данный момент только один подтвержденный случай зарегистрирован в России — в Хакасии. Об этом рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

«Половина всех случаев энцефалита обычно приходится на май, около 25 % — на июнь, остальные заражения распределяются по следующим месяцам эпидемиологического сезона вплоть до октября. В прошлом году в стране было зафиксировано около двух тысяч случаев заболевания клещевым энцефалитом. В этом году нет причин ожидать увеличения», — подчеркнула эксперт, передает газета «Известия».

По ее словам, эндемичными для этого заболевания считаются Кировская, Тюменская и Курганская области, Республики Алтай, Тыва и Пермский край. А около 40 % всех выявленных случаев приходится на Сибирский федеральный округ.

Людмила Карань добавила, что ежегодно в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обращается до полумиллиона человек. «Однако исследований на энцефалит проводят примерно вдвое меньше, потому что не все люди, которые обращаются к врачу с жалобами на укусы, приносят клещей на исследования. В среднем же по России зараженность клещей, снятых с людей, вирусом клещевого энцефалита чуть превышает 1 %»,  — заключила она.

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