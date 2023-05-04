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Общество

Совет по делам инвалидов создали в Псковской области

Совет по делам инвалидов создали в Псковской области при правительстве региона. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области. 

Согласно положению, совет образован для организации эффективного взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов региона, общественных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов в регионе.

Также заседание совета будет проводиться не реже одного раза в полгода. Основными задачами органа будет подготовка предложений по основным направлениям государственной политики в Псковской области по профилактике инвалидности, реабилитации инвалидов, взаимодействие с организациями, занимающимися проблемами инвалидности и инвалидов.

В числе приоритетов — анализ проектов нормативных правовых актов по вопросам социальной защиты инвалидов и актуальным проблемам инвалидности и инвалидов, обсуждение предложений по социальной поддержке и содействию занятости инвалидов на территории Псковской области, а также разработка и содействие реализации мер по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, говорится в тексте постановления.

Состав совета будет утвержден распоряжением губернатора Псковской области. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осуществляет региональный комитет по социальной защите.

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