Эксперт предостерег россиян от неправильного поведения в застрявшем лифте

08:31, 04 мая 2023, ПАИ

Россиян предостерегли от неправильного поведения в застрявшем лифте. Как лучше действовать, если вы застряли в кабинке лифта, рассказал технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Зоточкин. Он объяснил, где лучше стоять и может ли закончиться воздух в кабине.

Большинство горожан ежедневно пользуются лифтом. Некоторые из них опасаются, что в кабине можно задохнуться, если она застрянет. На самом деле такой риск исключен, отметил в интервью радио Sputnik технический эксперт.

«В лифте помимо вентиляционных отверстий есть технологические – между дверями кабины, шахты. Лифт все-таки не аквариум, естественно, поток воздуха туда есть. Другое дело, что если в застрявшей кабине много людей, то им будет некомфортно и может показаться, что не хватает кислорода. Но бояться того, что можно задохнуться, не стоит. Если никаких посторонних веществ, допустим, газа или дыма, в шахту не поступает, человек долгое время может находиться в кабине вполне безопасно. Тем более, по нормативам, на эвакуацию пассажиров из лифта определено не больше 40 минут», – уточнил Алексей Зоточкин.

Он предупредил, что пытаться самостоятельно выбраться из застрявшей кабины лифта опасно.

«Если лифт остановился, ваша задача – обратиться за помощью, нажав кнопку вызова диспетчера. Если по какой-то причине связь с аварийной службой не работает, попробуйте позвонить с мобильного телефона или привлеките внимание соседей криком, чтобы люди позвали на помощь обслуживающий персонал. Отойдите от дверей и стойте в центре кабины, это самое безопасное место. Ни в коем случае не пытайтесь выбраться самостоятельно. В большинстве случаев гибель пассажира лифта бывает связана именно с такими попытками. Пока вы в кабине, вы в безопасности», – сказал эксперт.

По его словам, причин остановки лифта может быть несколько. «Например, возникшие неисправности. Лифт – это сложное техническое устройство. Помимо кабины у него есть станция управления, в шахте есть электронные компоненты, электрические и механические части, которые изнашиваются. Хулиганские действия, вандализм и неправильная эксплуатация лифта также могут привести к тому, что он выйдет из строя. Я всегда напоминаю, что в жилых домах нет грузовых лифтов: есть либо пассажирские, либо грузопассажирские, в которых можно перевезти коляску, велосипед и даже диван. Но он не предназначен для перевозки стройматериалов и строительного мусора. А в новых домах во время ремонта квартир такое происходит постоянно, в результате срок службы лифта сокращается в разы», – заключил Алексей Зоточкин.