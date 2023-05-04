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Общество

Отечественные кнопочные телефоны по продажам опередили импортные

Доля кнопочных телефонов российских брендов на рынке Российской Федерации в натуральном выражении составила 60 % в I квартале этого года, что является рекордным показателем для отечественных торговых марок, рассказали в «М.Видео-Эльдорадо».

Годом ранее этот показатель составлял 40 %. Таким образом, на такие трубки впервые пришлось более половины продаж этих гаджетов, отметил представитель объединенного ретейлера, передает газета «Известия».

Одной из причин роста популярности российских брендов стал уход с отечественного рынка Nokia, одного из ведущих мировых производителей кнопочных телефонов. В начале 2022-го его аппараты занимали практически 20 % нашего рынка, считает сотрудник одного из электронных ретейлеров.

Maxvi наблюдает рост продаж и спроса на свои кнопочные телефоны, как во втором полугодии 2022-го, так и в начале 2023 года, говорит представитель компании, выпускающей аппараты под собственным именем.

«Мы связываем это с тем, что некоторые бренды, например, Nokia, ушли с российского рынка и произошло перераспределение доли между остальными игроками», — отметил он.

Рост доли российских телефонов на рынке объясняется тем, что многие из этих марок продвигают ретейлеры и операторы, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Компании, которые продают аппараты собственных брендов, не связаны рядом обязательств перед выпускающими аппараты китайскими организациями. Они могут выстраивать маркетинг и продвижение так, как им нужно, продавать столько аппаратов, сколько смогут, и зачастую использовать для продвижения собственные розничные сети. Это создает российским маркам преимущества перед брендами из других стран», — подчеркнул он.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, росту спроса способствовала и антироссийская санкционная кампания. Разговоры о возможной блокировке в РФ смартфонов на Android и iOS ведутся постоянно, и в сложившейся ситуации многие покупают простые телефоны, которые, скорее всего, не получится отключить из-за рубежа. Благо такой запас на всякий случай недорогой — аппарат стоит от двух до четырех тысяч рублей, добавил эксперт.

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