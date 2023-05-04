До +10 градусов ожидается в Пскове 4 мая

09:06, 04 мая 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 4 мая. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха по области составит днем от +8 до +13, ночью – от -1 до -6.

В Пскове температура днем будет от +8 до +10, ночью – от -2 до -4.

В Великих Луках температура днем – от +11 до +13, ночью – от -1 до -3.