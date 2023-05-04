В России вступили в силу новые требования к системам оповещения

09:16, 04 мая 2023, ПАИ

Новый порядок создания, реконструкции и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения вступает в силу 4 мая. Соответствующие изменения внесены в Федеральные законы «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что правительство уполномочено определять порядок создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения.

Кроме того, уточнены полномочия органов власти и организаций по созданию, реконструкции и поддержанию в готовности систем оповещения и своевременному оповещению населения.

Предусматриваются также новые понятия «системы оповещения населения» и «оповещение населения». В частности, подпункт «г» части первой статьи 14 Федерального закона «О гражданской обороне» после слова «оповещения» дополняется словом «населения».

Ранее сообщалось, что Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработал актуализированную версию национального стандарта (ГОСТ), позволяющего повысить эффективность работы систем оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций. Отмечалось, что актуализация стандарта стала крайне необходимой после выявления проблем, предусмотреть которые на этапе разработки и утверждения нормативной и методической документации было практически невозможно.

Особую актуальность проблематика оповещения населения получила после трагедии в кубанском Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в городе система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек — и то, когда было уже слишком поздно.

Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.

