Российские компании стали чаще приглашать школьников на работу – исследование

09:34, 04 мая 2023, ПАИ

Работодатели из России стали чаще размещать вакансии и приглашать на работу школьников и начинающих специалистов. Об этом ПАИ сообщили в hh.ru.

Исследование показало, что по сравнению с показателями начала 2021 года на рынке труда растёт спрос на самых юных работников, а именно школьников. Так, по сравнению с началом 2021 года число вакансий для школьников в целом по стране выросло в 6 раз. При этом резюме молодежи до 18 лет также активно пополняют базу резюме сервиса HeadHunter: прирост новых резюме от молодых соискателей составил плюс 79% по сравнению с показателями двухгодичной давности.

«Кроме того, упрощение трудоустройства подростков до 18 лет, которое сейчас обсуждается на законодательном уровне, также способствует росту спроса у бизнеса на труд молодых работников. Более того, демографическая ситуация (нехватка работников в возрасте от 25 до 30 лет) коснулась и приглашений таких соискателей на работу», – отметили в hh.ru.

Исследование также показало, что доля приглашений на собеседования и работу для соискателей 19-30 лет снизилась на 6,5% в пользу других возрастов. Школьники, а также, наоборот, соискатели в возрасте старше 55 лет стали чаще получать приглашения на собеседования и работу от компаний.

На данный момент чаще всего школьников приглашают на работу в качестве курьеров, что составляет примерно 53% вакансий, или каждая вторая вакансия, подходящая для школьника. На втором месте по спросу у работодателей и возможности трудоустройства для школьников – профессия промоутера. Доля таких вакансий – 11%. Третье место, входящее в топ-3 популярных вакансий для школьников и начининающих специалистов, – клиентский менеджер, что составило 6%. Также школьники без труда смогут устроиться работать в качестве оператора кол-центра, продавца-консультанта, официанта, комплектовщика заказов, секретаря и уборщика.