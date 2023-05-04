Фестиваль советского быта пройдет в Пскове 5 мая

09:52, 04 мая 2023, ПАИ

Фестиваль советского быта «Место встречи» пройдет в Сквере имени 60-летия Великого Октября (Сквер искусств на 4 углах) в Пскове с 16:00 до 19:00 5 мая. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

«Настольные игры XX века, советские приборы и слайды с фотографиями Пскова – всё это можно будет встретить на фестивале», - говорится в сообщении.

Организация «Вечевой Орден» и региональное отделение «Волонтеров Победы» представят гостям фестиваля интерактивные площадки. Ожидаются и новые локации: «Медкабинет», «Уголок бюрократа» и другое.

Для погружения в атмосферу и создания памятных фотокарточек участникам рекомендуется посетить фестиваль в одежде XX века. «Мероприятие будет организовано с соблюдением необходимых мер безопасности, на входе будут установлены металлодетекторы», - подчеркнули в посте.

Разработка новых площадок стала возможна благодаря реализации проекта на средства гранта Росмолодежи. Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и управления культуры администрации города Пскова.