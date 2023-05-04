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Общество

Банк России сообщил о двух тысячах жалоб на мошенников, выдающих себя за его сотрудников

Мошенники в последнее время стали чаще использовать схемы, в которых упоминается Банк России, регулятор принял уже около 2 тысяч обращений граждан, которые столкнулись с такими уловками, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«Банк России отмечает, что в последнее время злоумышленники для хищения денег у граждан стали чаще применять мошеннические схемы, в которых так или иначе упоминается Банк России (мошенники представляются «сотрудниками Центробанка», предлагают «перевести деньги на специальный безопасный счет в Центробанке» и другие)», - рассказали в ЦБ.

«В Банк России уже поступило около 2 тысяч обращений граждан, которые либо столкнулись с попытками хищения денег таким способом, либо пострадали из-за подобных мошеннических схем», - добавили в пресс-службе.

ЦБ напомнил, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов.

«Банк России рекомендует гражданам сохранять бдительность и не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом или способом (телефонный звонок, сайт, электронное письмо) их ни пытались узнать», - заключил регулятор.
 

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