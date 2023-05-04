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Общество

Уровень безработицы в России сохранил исторический минимум

Уровень безработицы в России в марте 2023 года второй месяц подряд оставался на историческом минимуме в 3,5%. Это следует из доклада Росстата.

«В марте 2023 года 2,6 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2023 года составил 3,5% (без исключения сезонного фактора)», – приводит выдержку из доклада Росстата РИА Новости.

В феврале общая численность безработных составляла 2,635 миллиона человек, в марте она даже снизилась – до 2,609 миллиона человек.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу марта 2023 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,7 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,5 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,4 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в марте 2023 года составила 75,6 миллиона человек.

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