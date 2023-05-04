В Псковской области обнаружили антиген бешенства у лисы

10:11, 04 мая 2023, ПАИ

Антиген бешенства выявили у одной из лис специалисты Псковской облветлаборатории. Об этом ПАИ сообщили в ветучреждении региона.

Все диагностические исследования специалисты провели в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.

«Бешенство – остро протекающая болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы. Восприимчивы домашние и дикие животные всех видов, а также человек», – отметили в ветклинике.

Эксперты посоветовали жителям Псковской области не подходить к диким животным и не пытаться их погладить или покормить. Заражение людей может произойти при укусе, ослюнении, оцарапывании больным животным. «Важно помнить, что вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до проявления клинических признаков болезни. Болезнь смертельна. Только вакцинация спасает от бешенства», – заключили специалисты ветклиники.