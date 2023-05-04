Сезонная ярмарка для садоводов откроется в Пскове 5 мая

10:11, 04 мая 2023, ПАИ

5 мая в 12:00 на Текстильной, 9 в Пскове открывается ежегодная сезонная ярмарка для садоводов и огородников. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Псковичей и гостей города приглашают за рассадой овощей и цветов и саженцами плодовых деревьев. Покупателям также предложат удобрения, пленку, живность и многое другое.

Ярмарка «уДАЧНЫЙ СЕЗОН – 2023» будет работать с мая по июль ежедневно с 8:00 до 18:00.