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Общество

Александр Голышев: В регионе сложилась хорошая система военно-патриотического просвещения

Итоги Великой Отечественной войны являются основой мирового геополитического ландшафта XX– начала XXI веков, заявил заслуженный работник культуры РФ, экс-председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

«Беспримерный подвиг советского народа-победителя и его Вооруженных сил стал символом борьбы с фашизмом и единения общества. Поэтому общим трендом коллективного запада сегодня является стремление «переписать» историю, исказить ее итоги и уроки, принизить роль победы советского народа, реабилитировать пособников фашистской Германии, умолчать о фактах геноцида и массовых жертвах среди мирного населения», — сказал Александр Голышев.

Также он напомнил, что за годы Великой Отечественной войны на советской территории было разрушено около двух тысяч городов, уничтожено более 70 тысяч сел и деревень. 

«Каждый день войны уничтожались сотни деревень и тысячи местных жителей. За период трехлетней оккупации на Псковщине фашисты уничтожили и разграбили около 5 тысяч деревень. Две с половиной тысячи - были сожжены вместе с жителями, в том числе и деревня Красуха, здесь заживо было сожжено 280 человек», — добавил эксперт.

Он считает, что в Псковской области сложилась хорошая система военно-патриотического просвещения и воспитания молодежи, школьников. Также учреждена региональная памятная дата - День памяти жителей, сожженных немецко-фашистскими захватчиками и карателями деревень. Он будет отмечаться ежегодно 22 октября. Особую ценность для изучения событий и объективности их трансляции, по словам Голышева, представляют такие мероприятия, как «Семейные реликвии для Бессмертного полка», материалы Книг памяти Псковской области, итоги проектов «Без срока давности» и «Искать. Сохранить. Любить», поисковых экспедиций «Вахта памяти» и т. д, выявление и благоустройство мест захоронений советских воинов, установка памятников и мемориальных досок, посвященных защитникам Отечества. 

«Большую работу проводят музеи области и, прежде всего, Военно-исторический музей-заповедник. Недавно в Пскове открыт Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области во времена Великой Отечественной войны. Его главная задача - сохранить достоверные сведения и факты о событиях Великой Отечественной войны и донести их до общественности, в первую очередь, для подрастающего поколения. Все это создает возможность активного широкого участия псковичей в противодействии любым намерениям и действиям, направленным на искажение исторической правды, принижение роли нашего Отечества в победе над фашизмом и освобождении стран Европы», — заключил эксперт.

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