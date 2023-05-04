Добровольцы из Луганской области приехали в Себежский укрепрайон

10:59, 04 мая 2023, ПАИ

Добровольческая молодёжная экспедиция проходит в Себежском районе Псковской области. В 10-дневной вахте принимают участие более 50 студентов и сотрудников МИРЭА, сообщает газета «Призыв».

Всего на территории полевого лагеря сейчас находятся более 70 человек, четверо из которых прибыли из Луганской области.



Добровольцы-спасатели из Института гражданской защиты Луганского государственного университета вместе с добровольцами из РТУ МИРЭА и РАНХиГС помогают восстанавливать долговременные оборонительные точки (ДОТ).

«Первые эмоции захлестнули, когда я сюда только приехала. Большие ожидания от того, что будет происходить здесь. Работать очень понравилось. Сложновато, но очень интересно, и Себежский укрепрайон в целом просто затягивает своей атмосферой! Мы быстро подружились с другими ребятами, нас ждёт ещё целая неделя событий!» — рассказала студентка Луганского госуниверситета Валерия Забашта.



Каждый из студентов института гражданской защиты ЛГУ состоит в отряде регионального отделения ВСКС Луганской области. Их навыки спасателей очень пригодились в полевых условиях, поэтому ребята влились в рабочий процесс буквально сразу.



«Себеж пахнет атмосферой свободы, своей необычностью. Он необъятен и красив, тут спокойно и каждый из добровольцев понимает, что это все благодаря нашим бойцам, которые проливали свою кровь на этих полях 80 лет назад. Мы понимаем, что наша цель — не только найти что-то и изучить историю, но и отдать дань уважения защитникам Отечества», — поделился впечатлениями студент ЛГУ Олег Сохин.

В первый день работ добровольцев поделили на четыре группы, ребята очищали от земли и мусора диамантные ровики — так называют специальные углубления снаружи перед амбразурами, куда сбрасывались стреляные гильзы.

8 мая добровольцы примут участие в церемонии перезахоронения бойцов, останки которых были найдены на территории Себежского района.