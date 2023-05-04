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Общество

Представители ЛДПР проверили качество питания псковских школьников

На питание российских школьников из бюджета страны выделяют немалые деньги, а претензии к его качеству возникают регулярно. ЛДПР начала свою проверку, чтобы выяснить, что и как готовят в школах, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: здесь и далее ЛДПР

В Пскове проверку провели координатор регионального отделения партии Антон Минаков и координатор городского отделения Сергей Литвиненко. Они побывали в МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», где сегодня обучается 2 907 детей.

Как рассказала директор образовательного учреждения Любовь Николаева, желающих стать поставщиком продуктов питания в псковские школы очень мало. Она пояснила, что это зависит от огромных объемов продуктов, с которыми приходится работать, и небольших сумм, выделяемых на эти цели (73,56 рубля стоит завтрак или обед одного школьника). В ППК на протяжении трех лет работают с одной фирмой-поставщиком.

Директор уточнила, что приготовлением горячих завтраков и обедов в ППК заняты девять человек. Вся информация о предлагаемых школьникам блюдах вывешивается на школьный сайт. Питание диетическое. Контроль за ним, помимо Роспотребнадзора, осуществляет группа «Родительский контроль».

Помимо столовой, в ППК работает буфет. В основном он рассчитан на педагогов, большинство из которых работают в две смены.

Во время школьной перемены Антон Минаков и Сергей Литвиненко прошли в столовую. Работники столовой продемонстрировали приготовленную с утра выпечку: пиццу, сырные булочки, булочки с маком и корицей. Им также сообщили, что бесплатные завтраки или обеды сейчас получают все ученики начальной школы.

«ППК – современная школа, хоть скоро ей и исполнится 30 лет. В столовой соблюдаются все санитарные нормы, регулярно на сайте выставляется меню. Конечно, оборудование кухни оставляет желать лучшего, но даже на нем готовится прекрасное питание. Мы лично убедились в том, что творожную запеканку почти все дети съели, причем ели они с большим аппетитом. Надо решить вопрос с заменой оборудования. Постараемся обратить внимание на эту проблему», - заверил Сергей Литвиненко.

О том, что подобные проверки по школьным столовым в эти дни проходят по всей стране, напомнил Антон Минаков. «Акция проходит по поручению председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Первое впечатление хорошее – столовая ППК нас действительно порадовала. Мы пообщались с детьми. Конечно, не все любят есть кашу или суп, но в целом меню достаточно сбалансировано. Однако сказать, что всё отлично, нельзя. Следует работать, чтобы в меню стало больше витаминов, фруктов и овощей. Все это потребует дополнительных затрат из городского и федерального бюджета. Будем работать в этом направлении!» - резюмировал Антон Минаков.

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