Турпоезд с семьями военных прибыл в Псков в рамках проекта «Своих не бросаем»

12:06, 04 мая 2023, ПАИ

Специальный туристический поезд «Серебряный маршрут» прибыл в Псков сегодня, 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Туристского информационного центра Псковской области.

В рамках проекта «Своих не бросаем» семьи российских военнослужащих, принимающих участие в СВО, отправились в пятидневное путешествие. Псков стал третьим по счету городом России, который посетят экскурсанты. Экскурсионный тур – это путешествие по маршруту Москва – Великий Новгород – Псков – Ярославль – Вологда – Москва.

Для гостей, прибывших в Псков, в течение дня запланированы экскурсии и знакомство с достопримечательностями Пскова.



