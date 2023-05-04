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Общество

Красный Крест запустил в Псковской области сайт для поиска помощников по уходу

Фото РКК

Российский Красный Крест (РКК) – старейшая гуманитарная организация России – запустил в Псковской области единую информационную платформу для поиска помощников по уходу «Здесь помогают». Платформа поможет обеспечить псковичам удобный и равный доступ к качественным социальным услугам. До конца 2023 года портал «Здесь помогают» будет доступен для 85 регионов страны, сообщили в организации.

«Здесь помогают» уже запущен на территории 10 пилотных регионов. Помимо псковичей, единой информационной платформой могут воспользоваться жители Калужской, Калининградской, Ульяновской, Тамбовской, Самарской и Белгородской областей, а также Камчатского края, Республик Карелия и Тыва.

«Нашей целью было создать простую и в то же время функциональную единую платформу с интуитивно понятным интерфейсом, чтобы люди максимально легко могли обратиться за необходимой поддержкой и получить качественную профессиональную помощь. Причем верификация специалистов для вхождения в реестр включает проверку документов об образовании через федеральный реестр документов об образовании и собеседование с психологом Российского Красного Креста, поэтому благополучатели могут быть уверены, что данные о помощнике и об организации, которую он представляет, являются достоверными», – рассказала руководитель проекта, заместитель исполнительного директора по программам Российского Красного Креста Олеся Назарова.

«Здесь помогают» позволит развивать сообщество сотрудников региональных отделений РКК, занятых в сфере ухода за нуждающимися, как на основе договора, так и на добровольческих началах. Это повысит качество оказываемых социальных услуг. Зарегистрироваться на платформе могут квалифицированные помощники, социальные работники, добровольцы, которые прошли необходимое обучение, а также сами благополучатели и их представители.

«Мы рассчитываем, что платформа, созданная при поддержке Фонда президентских грантов, сократит время поиска специалиста по уходу для нуждающегося, а также позволит повысить качество предоставляемых социальных услуг за счет создания прозрачного конкурентного рынка специалистов, тем самым улучшив качество жизни людей старшего поколения и людей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в уходе», – рассказала руководитель проекта.

Единая информационная платформа РКК для помощников по уходу позволит выявлять потребности псковичей и оказывать им адресную помощь. Специалисты и добровольцы смогут оперативно и гибко реагировать на запросы и помогать в решении проблем благополучателей, которые не могут справиться с бытовыми трудностями или просто нуждаются в собеседнике и не знают, куда обратиться.

Как отметила Олеся Назарова, «при необходимости Российский Красный Крест сможет придать проблему огласке и помочь решить ее силами наших региональных отделений, открыв сбор или призвав на помощь другие социально ориентированные некоммерческие организации».

Кроме того, на платформе возможен поиск квалифицированных нянь – работников по присмотру и уходу за детьми.

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Красный Крест запустил в Псковской области сайт для поиска помощников по уходу

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