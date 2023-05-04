Псковичи могут помочь в благоустройстве спортплощадки на Инженерной

13:53, 04 мая 2023, ПАИ

Принять участие в голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и поддержать идею создания спортивной площадки на общественной территории между домами № 62-62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Новоселов в Пскове призвал депутат городской Думы Денис Иванов.

Он рассказал, что когда-то там находился комплекс со спортивными снарядами, однако со временем он пришёл в негодность и его демонтировали, а вот большое пространство осталось незадействованным. При этом территория расположена в густонаселенном районе, удаленном от крупных спортивных объектов города. Установка спортивного оборудования позволит повысить комфортность проживания жителей микрорайона, создаст условия для занятий спортом, считает депутат.

«Мы считаем, что необходимо развивать данную территорию. В последнее время наш город значительно изменился, он становится краше, моложе и благоустроеннее. И это всё благодаря тому, что люди стали более активно обращать внимание на решение подобных вопросов», - отметил Денис Иванов.

По его словам, псковичи стали чаще обращаться в приёмную с различными просьбами. «Чем больше неравнодушных людей будет вовлечено в процесс благоустройства Пскова, тем быстрее мы наведем порядок и сделаем наш город ещё лучше», - резюмировал куратор проекта.

Спортивная площадка на общественной территории между домами № 62-62а на улице Инженерной и домом № 11 на улице Новоселов - один из более чем 80 объектов, предложенных для благоустройства в Псковской области.

На голосование вынесены как объекты благоустройства — общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, так и конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали в регионе ранее. Проекты направлены на обновление дорожного покрытия территорий, развитие спортивной и детской инфраструктуры, озеленение, очистку прилегающих водоемов, установку и обновление малых архитектурных форм.

Принять участие в голосовании может каждый россиянин старше 14 лет. Участнику голосования необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через ЕСИА на сайте «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за наиболее понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию.