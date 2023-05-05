Спасибо за Победу: псковские випы рассказали о традициях празднования 9 Мая

09:52, 05 мая 2023, ПАИ

В последние годы обстоятельства вынуждают нас менять традиционные подходы к празднованию Дня Победы. Но праздник всё равно остаётся с нами. Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о том, как хранят память о своих предках, поставивших размашистый автограф в истории Великой Отечественной войны, и о том, как они отмечают этот день.

Генеральный директор Псковского государственного объединённого музея-заповедника Светлана Мельникова:

- Я отношусь к тому поколению, которое не знало своих дедушек. Я знаю, что один мой дед погиб в Белоруссии, когда ехал в поезде в самом начале войны. Второй дедушка погиб в страшном Мясном Бору. И в прошлом году, как раз будучи в командировке в Новгороде, я наконец-то впервые смогла найти не просто место, где он захоронен, а даже место, где был госпиталь, где он лежал и умер от газовой гангрены. Впоследствии фашисты этот госпиталь разбомбили, остался только холмик и мемориальные досочки, которые говорят о том, что здесь был госпиталь.

На 9 Мая я всегда ходила с Бессмертным полком. Но в этом году, несмотря на то что он отменён, я специально еду домой, и в сопровождении своих сыновей и внуков мы обязательно пойдём на старое владимирское кладбище, где покоятся люди из нашей семьи, которые имеют самое прямое отношение к этому времени. Они не были непосредственно на полях сражений. Владимир был местом, где было много госпиталей. Там люди, как и во всей стране, пережили очень трудные времена в период войны и делали всё возможное для победы.

И мы всегда в этот день приходим к ним, кладём цветы, а потом собираемся всей семьёй. Мои дети очень любят, чтобы я доставала старый альбом, показывала фотографии и что-то рассказывала. Парадокс состоит в том, что так много работая в области российской истории, ловишь себя на мысли, что ты не так часто что-то конкретное рассказываешь своим детям. И это очень неправильно. И я хочу всем пожелать – не жалейте времени, не устраняйтесь от этого, как можно больше смотрите альбомы и фотографии, подписывайте, кто есть кто, и как можно больше рассказывайте. Для семьи это очень важно.

Несмотря на горечь воспоминаний, День Победы для нас это светлый праздник! Он ассоциируется с бесконечным чувством радости, цветущей сиренью, общением с людьми, которые тебе дороги. В это время, как правило, идут очень правильные телевизионные программы, когда можно посмотреть старый фильм. Я ничего не имею против современного кинематографа, может, это возрастное, но я очень люблю «Хронику пикирующего бомбардировщика», «Женя, Женечка, Катюша»... Мне очень приятно, что эти фильмы находят отклик и в сердцах моих детей. И 9 Мая – это тот самый день, когда это можно сделать всей семьёй, вместе. И конечно застолье. Ну как без него! Мы же русские люди. И это тот случай, когда я готовлю сама.

Начальник Управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов:

- Праздник 9 Мая неразрывно связан с историей и судьбой моей семьи. Конечно, как и у многих, мои дедушки и прадедушки по материнской и отцовской линиям, как и дедушка моей жены, к сожалению, воевали. Сейчас с нами уже никого из них не осталось, но мы продолжаем традиции нашей семьи: посещаем могилы неизвестных солдат, которые находятся в пригороде Пскова, и возлагаем цветы, гуляем, вспоминаем те места, где проходили бои.

В этот день мне сложно улыбаться. Ведь каким бы великим этот праздник ни был, это день большой скорби. Потому что мы потеряли гораздо больше, чем приобрели. И эти потери невосполнимы для многих семей. С точки зрения окончания большой трагедии, завершение войны - это очень радостное событие. У меня двоякое настроение: помимо тени печали, есть радость от того, что всё-таки победили, но грустно от того, что всё это было. Если бы те силы и энергию мы направили в мирное русло, было бы совсем по-другому. С другой стороны, эти события дали толчок, который позволил завершить индустриализацию нашей страны, и мы стали сверхдержавой.

Врио начальника Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва:

- Я люблю погружаться в свои детские воспоминания об этом дне, потому что 9 Мая - это тёплые встречи с бабушками и дедушками, обязательное посещение мемориальных комплексов, традиционное участие в шествии в параде в нашем муниципальном образовании. Я из города Печоры.

В моей семье празднование Дня Победы всегда сопровождалось поздравлением бабушек и дедушек. А они у меня по обеим линиям были детьми войны. Это всегда был очень спокойный, тёплый день, когда мы сидели и обсуждали те тяготы и невзгоды, через которые им довелось пройти. Им не всегда, конечно, это было приятно вспоминать, но для меня это было очень ценно с точки зрения почитания памяти своей семьи и в целом того, как шло восстановление государства в послевоенное время.

Руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерина Родина:

- Для меня 9 Мая всегда был тёплым и семейным праздником. Учитывая, что с 2015 года наша команда организовывает различные мероприятия, а в команду входит практически вся моя семья, мы на передовой всегда и во всём. В прошлом году, по нашим подсчётам, у нас были мероприятия каждый день с 2 по 9 мая включительно. А через неделю мы встречали поезд Победы, а потом поехали на фестиваль в посёлок Тёсово-Нетыльский, где проходила реконструкция боя Великой Отечественной войны. Поэтому, конечно, и перед 9 Мая, и в течение всего года общаюсь с огромным количеством людей и обсуждаю эту тему. Рассказываю про то, как мы интерактивно воспитываем отношение к патриотизму, о том, какие есть новые наработки, как заинтересовать ребят в этом.

Что касается героев, то в моей семье их несколько, наверное, как и у большинства из нас. Один мой двоюродный прадед до сих пор считается пропавшим без вести. Он пропал под Москвой в самом начале боёв, и мы до сих пор не можем точно установить подразделение, в котором он служил, потому что это были некие засекреченные части. На том месте, где он пропал, в деревне Лихоборы, сейчас уже проходит станция метро. Поэтому какую-то информацию найти сложно.

Другой мой прадед Григорий Каркач был героем, который прошёл всю войну и выжил. А после войны он был комендантом «Острова-3», привёз сюда мою бабушку. Поэтому история моей семьи тесно связана с историей Псковской области. Хотя на самом деле он был казаком, и во мне есть казачья кровь. А ещё у меня родственник по папиной линии, который родился в деревне Загорицы, но глубже копать уже не будем... Потому что среди тех, кто воевал, много героев.

Директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок:

- 9 Мая - это очень близкий, родной, торжественный и очень семейный праздник. С самого детства в моей семье он отмечался в расширенном кругу. Это был большой стол, приглашённые родственники, какие-то воспоминания и вечерний поход на салют. Поскольку я из Санкт-Петербурга, соответственно у нас там есть свои точки, куда мы всегда ходили и на плечах у отца за всем наблюдали. В этом году отметим праздник с супругой и детьми в Пскове в семейном кругу. Будем вспоминать своих дедушек, бабушек, прадедов, смотреть старые фильмы. У нас появилась новая традиция: если 9 Мая мы куда-то едем, скачиваем песни из советских фильмов и знакомим детей с музыкой, на которой мы выросли. Иногда поём, но дети пока ещё не в состоянии подпевать – они ещё маленькие. В целом всё очень по-семейному, камерно.

Если говорить про мою семью, то по отцовской и по материнской линиям мой прадед и двоюродный дедушка не вернулись с войны. Родной дедушка во время Великой Отечественной войны был ещё подростком. Он родом из деревни Долосцы Себежского района, где было развито партизанское движение. Воспоминания моих бабушек и дедушек, которых, к сожалению, уже нет, о том, как они жили в землянках во время войны, прятались от немцев. У супруги тоже история очень похожая. Она из Новгородской области. Её прадед воевал, дошёл до Берлина, у него огромное количество наград, которые ему вручали за реальные подвиги. Мы в прошлом году поднимали архивы и прочитали о том, какие подвиги он совершал. Ему удалось спасти своих сослуживцев, которых он вывел из окружения, чуть ли не голыми руками разбив отряд немцев. Узнавать это всё о своих предках страшно и одновременно интересно.

Врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова:

- Традиционно мы собираемся семьёй. У меня с прошлого года здесь живут родители, поэтому мы обязательно с ними встретимся. Обычно я слушаю рассказы папы и мамы про бабушек и дедушек, про их подвиги. В нашей семье были те, кто погиб на фронте, кто-то потерял ногу, у кого-то есть высокие награды, такие как орден Мужества. Они у нас хранятся в шкатулке, мы их достаём, пересматриваем, освежаем историю, чтобы я смогла прочувствовать и своим детям в будущем рассказать. Очень трогательный момент. Раньше мы принимали участие в Бессмертном полку, выходили с фотографиями наших близких. В этом году всё перешло в онлайн-формат и такую более ламповую атмосферу дома.

Фильмы на военную тематику я не очень люблю, потому что мне их тяжело смотреть. Родители их смотрят. Но я со школьной скамьи люблю стихотворения, очень красивую военную поэзию и, конечно же, песни. И «Синенький платочек», и «Смуглянка-молдаванка» – это мои любимые песни. Можно и потанцевать! Под Смуглянку-то почему бы и не сплясать!

Директор филиала ПАО МТС в Псковской области Ольга Рябченко:

- Когда в детстве во дворе мальчишки и девчонки играли в войнушку, часто делились на две противоборствующие стороны - немцев и русских. И моя мама, которая очень хорошо знала историю нашей семьи, а у нас в семье были этнические немцы, которые никоим образом не относились к тем, кто напал на нашу страну, всегда выходила и поправляла: «фашисты». Потому что фашизм не имеет национальности, важно быть человеком.

И немец необязательно фашист. Среди них тоже встречались интересные люди. Например, такой автор Генрих Бёлль, одно из его известных произведений «Где ты был Адам?». За него он, собственно, и получил Нобелевскую премию. В книге он объяснил немцам, что они сделали. В семье мы всегда объясняем эту разницу. И если мои дети сталкиваются с непониманием, то мы им тоже стараемся донести смысл. Много событий происходит, которые люди по-разному транслируют. Важно детям доносить истинные человеческие ценности, и тогда наша жизнь станет лучше.