Великолучане активно голосуют за объекты благоустройства

12:47, 04 мая 2023, ПАИ

Великолучане продолжают активно принимать участие в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщает портал Luki-News.

Среди великолукских территорий больше всего горожане хотят облагородить сквер у торгового центра «Апельсин». На данный момент объект собрал 1204 голоса. На втором месте находится парк на острове Дятлинка, за который проголосовали 980 человек. Тройку лидеров замыкает сквер на площади Калинина, который набрал 918 голосов.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо зайти на онлайн-платформу, авторизоваться через «Госуслуги», выбрать свой населенный пункт и отдать голос за понравившийся проект. Проголосовать можно только за одну территорию. Голосование продлится до 31 мая. Участвовать могут россияне в возрасте от 14 лет.

Всего в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» участвует более 80 территорий Псковской области. Жители региона онлайн могут определить объекты, которые будут благоустроены в следующем году в первую очередь.

Напомним, что уже более 40 тысяч псковичей проголосовали за объекты благоустройства.