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Происшествия

Более десяти лесных пожаров произошло в Псковской области за месяц

14 лесных пожаров произошло на территории Псковской области за прошедший месяц. Также работники лесопожарной станции ликвидировали еще 61 угрозу перехода ландшафтного пожара на земли лесного фонда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области.

За апрель региональная диспетчерская служба лесного хозяйства и диспетчерские службы лесничеств отработали 416 522 сигнала дым-детектора с помощью системы видеонаблюдения «Лесохранитель».

Помимо этого, 1 331 задымление в течение месяца специалисты выявили в границах земель лесного фонда Псковской области или в непосредственной близости от них. Также проверку прошли 208 термоточек, зафиксированных информационной системой дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз). 

Фото: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

По результатам проверок сотрудники противопожарного центра обнаружили один лесной пожар и одну угрозу перехода огня на земли лесного фонда. Кроме того, с целью контроля за пожароопасной обстановкой было совершено пять вылетов патрульного самолета. В результате специалисты обнаружили пять лесных пожаров и 11 угроз лесному фонду.

Ранее сообщалось, что авиапатрулирование лесов из-за высокой пожарной опасности начали в Псковской области.

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