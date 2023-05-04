Приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлён до 21 мая

13:44, 04 мая 2023, ПАИ

Приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» и конкурс перспективных брендов продлён до 21 мая, сообщается на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

Организационный комитет «Сильные идеи для нового времени» во главе с помощником президента России Максимом Орешкиным приняли решение о продлении приёма заявок. Подать заявку можно до 21 мая включительно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф.

«Мы видим большой интерес со стороны граждан как к самому форуму «Сильные идеи для нового времени», так и к конкурсу перспективных отечественных брендов. К нам поступает много обращений с просьбой дать больше времени на подготовку и оформление заявок как на форум идей, так и на конкурс брендов. Именно поэтому решено продлить сроки отбора до 21 мая. Мы ждём новых участников и надеемся уже в этом году начать реализацию передовых решений, которые повысят качество жизни граждан», — заявил помощник президента России Максим Орешкин.

В общей сложности на форум «Сильные идеи для нового времени» было подано более 12 тыс. решений по всем шести направлениям, таких как: национальная социальная инициатива, предпринимательство, национальная кадровая инициатива, цифровые сервисы, национальная экологическая инициатива и национальная технологическая инициатива. Из Псковской области подано 19 таких заявок.

На конкурс перспективных брендов, который будет проходить в рамках форума, уже поступило более 3,5 тыс. заявок из всех регионов России в пяти номинациях, таких как: продовольственные товары, потребительские товары, креативные индустрии, информационные технологии и высокие технологии. В том числе есть участники из Псковской области – 39 компаний.

Создатель улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») в Невельском районе Алексей Корочкин рассказал, что его предприятие активно развивается, производственные планы увеличены в 20 раз, и решает задачи по импортозамещению, но останавливаться на достигнутом Алексей не собирается: «От участия в конкурсе ждём дополнительной поддержки в продвижении и популяризации, потому что на всё не хватает сил, средств и времени. Причём мы хотим продвинуть не только свой бренд, но и очень хотим, чтобы по-новому зазвучала и вся Псковская область. Наша задача – сделать так, чтобы бренд «Псковская улитка» стал известен на всю Россию. Участие в конкурсе для нас большая ответственность».

Другой участник, генеральный директор ООО «Дом Мяса» Александра Скрыпникова отметила, что участие в конкурсе поможет организации достигнуть сразу нескольких целей. «В первую очередь, это продвижение нашей торговой марки Case de carne как бренда Гдовского района, Псковской области и знака качества мясной продукции. Предоставляется уникальная возможность рассказать о своём продукте, о его специфике и преимуществах. Ещё один аспект – это компенсация населению потребностей в продуктах, ушедших с российского рынка, проще говоря, импортозамещение. А также возможность в очередной раз доказать, что у нас могут производить товар, качество которого зачастую выше импортного. И, наконец, наш бренд позволит в очередной раз обратить внимание на небольшие русские городки, такие как Гдов. Наше производство, наш коллектив в очередной раз доказывают, что и на малой родине можно работать в серьёзной и перспективной компании, обучаясь и развивая свои профессиональные качества. Теперь для развития можно не уезжать в большие города и найти счастье в родном крае», – поделилась она.

Форум «Сильные идеи для нового времени» (https://идея.росконгресс.рф/) проводится ежегодно с 2020 года. За это время он стал площадкой для концентрации перспективных идей по приоритетным направлениям социально-экономического развития страны. Также он дал возможность сформировать активное сообщество ярких лидеров и команд, авторитетных экспертов и сильных партнёров. Цель форума – выявление и поддержка реализации общественно значимых инициатив российских граждан, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. Организаторы – Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, коммуникационный партнёр – АНО «Диалог Регионы».