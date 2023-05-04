Концерт «Двое за органом» пройдет в Пскове 6 мая

14:32, 04 мая 2023, ПАИ

Концерт органной музыки из цикла «Двое за органом» пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 6 мая в 16:00. Об этом ПАИ сообщили в храме.

В концерте примут участие молодые органистки Елизавета Бузерова и Мария Коронова, студентки Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу «Орган», лауреаты всероссийских и международных органных конкурсов.

В органном концерте «Двое за органом» прозвучит духовная музыка XVII-XXI века: великих мастеров эпохи барокко: немца Иоганна Себастьяна Баха и француза Франсуа Куперена, французского симфониста Шарля-Мари Видора, произведения австрийского романтика Франца Шуберта и советского композитора Владимира Вавилова, а также произведения наших современников: франко-ливанского композитора и импровизатора Наджи Хакима и канадца Дени Бедара.

«Музыка самых органных стран представлена лучшими сочинениями разных жанров и эпох как в сольном исполнении, так и в органном дуэте!» — говорится в сообщении.

Посещение концерта возможно по пригласительным за пожертвование. Храм открывается за 45 минут до начала концерта.

Возрастное ограничение: 10+.