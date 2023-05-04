Трасса Р-56 в Псковской области будет временно перекрыта 9 мая

14:11, 04 мая 2023, ПАИ

Федеральная дорога Р-56 в Псковской области будет временно перекрыта 9 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение транспорта будет ограничено на участке км 152+567 – км 152+670 трассы Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков в Порхове с 12:40 до 13:10.

Причина перекрытия – праздничные мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Колонна участников пройдет к братскому захоронению по улицам Псковской и Красноармейской от пересечения с улицей Мебельной до пересечения с улицей Профсоюзной.

Для регулирования движения транспорта в период проведения мероприятий привлекут патрульные экипажи ГИБДД.