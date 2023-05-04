Псковские приставы помогли заготовить дрова для матери мобилизованного

17:25, 04 мая 2023, ПАИ

Судебные приставы помогли заготовить дрова матери мобилизованного из Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Жительница района обратилась к главе Писковичской волости за помощью в предоставлении материальной помощи для приобретения дров. Женщина живёт в своём доме в деревне Хотицы, который необходимо отапливать. Прошлой осенью единственного сына мобилизовали, поэтому ей приходится самостоятельно вести хозяйство.

Местная жительница на полученные от администрации средства самостоятельно приобрела доски и дрова, после чего попросили их распилить.

Глава Писковичской волости Наталья Волкова обратилась за помощью к судебным приставам. В региональном УФСС отметили, что двое сотрудников Леонид Вамич и Дмитрий Федосеев незамедлительно откликнулись на просьбу и отправились в деревню Хотицы, где за несколько часов распилили доски.

«Женщина поблагодарила за оказанную помощь. Теперь она сможет обогреть свой дом. Сотрудники в свою очередь собираются продолжать оказывать помощь семьям мобилизованных», — отметили в пресс-службе.