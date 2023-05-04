Выставка гравюр открывается в Изборском музее

15:17, 04 мая 2023, ПАИ

Выставка «Санкт-Петербург в гравюрах Михаила Махаева» открывается в Изборском музее-заповеднике сегодня, 4 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе.

В начале XVIII века к старым европейским столицам — Парижу, Лондону, Мадриду — прибавился столичный город с торжественным названием Санкт-Петербург («город святого Петра»).

Новый город, знаменующий выход России к Балтийскому морю, быстро рос, стал столицей Российской империи, и в 1753 году, к 50-летию основания, ему был посвящен альбом «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов». Альбом состоит из плана города на девяти листах и двенадцати видов-проспектов (перспектив). Первый подробный план Петербурга был выполнен в 1748 – 1749 годах под руководством адъюнкта И. Ф. Трускотта и гравирован лучшими мастерами Гравировальной палаты. Предполагалось, что план будут обрамлять двенадцать «знатнейших проспектов», выполненных рисовальщиком М. И. Махаевым.

Первую партию отпечатали тиражом сто экземпляров, два их которых поднесли императрице 25 апреля 1753 года в день одиннадцатилетия ее коронации. Подарок восхитил Елизавету Петровну. Она подписала по случаю понравившегося альбома хвалебный указ, но не назвала в нем фамилии авторов. О Махаеве заговорили лишь через сто лет после его смерти.

Создатель видов — Михаил Махаев (1717–1770) в конце 1740-х годов получил образование в Петербургской Академии наук под руководством известного перспективиста Джузеппе Валериани (1708–1762). Валериани научил Махаева технике рисования городских видов, принятой в Европе. Для зарисовки, «снятия» проспекта в натуре в помощь художнику использовался прибор «камера-обскура» — предшественник фотоаппарата. Натурная зарисовка-эскиз дорабатывалась в мастерской, сначала карандашом, затем тушью, пером и кистью. Рисунок использовался в качестве оригинала для гравирования.

«Проспекты первоначально рассматривались как второстепенные, призванные украсить план. Махаев с таким блеском выполнил свою работу, что популярнее стали именно проспекты. Они ценны не только качеством воспроизведения, но и размерами, позволяющими увидеть то, что пожелал запечатлеть художник. Мы видим заселенный современниками Махаева город — светский, военный, рабочий, парадный, хозяйственный. Изображения многих зданий можно найти только на махаевских проспектах. Он не только показал нам свой Петербург, но и рассказал о нем с любовью и достоинством», - отметили в музее.

Это совместный выставочный проект с партнером Изборского музея - Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». В торжественном открытии выставки примет участие директор музея Юрий Витальевич Мудров.

Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00, дом купца Белянина (ул. Печорская, 39).