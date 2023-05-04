Порядка 50 псковских СНТ заключили договоры на вывоз ТКО

15:42, 04 мая 2023, ПАИ

Договорные отношения с регоператором имеют около 50 СНТ, расположенных на территории Псковской области. И ежедневно в рамках договора спецтехника осуществляет вывоз отходов. Об этом сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

ТКО из садоводств вывозится в соответствии с установленным графиком или по заявке председателя – в зависимости от условий, указанных в договоре. Так, за последние два дня были вывезены отходы из СНТ «Пристань-1», «Заря», «Озерное», «Восток», «Псковитянка», «Дружба».

Напомним, что для заключения договора садоводческие некоммерческие товарищества могут обратиться по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 3 или написать на официальную электронную почту: ro_pskov@mehuborka.ru.