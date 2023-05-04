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Общество

Молодежь Пскова приглашают поучаствовать в краеведческом квесте

Псковский городской молодёжный центр в рамках проекта «Лики города» приглашает молодёжь Пскова в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в краеведческом квесте «Губернский Псков». Об этом ПАИ сообщили в Молодежном центре. 

Фото здесь и далее: Псковский городской молодежный центр

«Псков – это не только храмы Средневековья, Кром и крепость. В городе сохранилось много памятников губернского периода, с которыми связаны интереснейшие исторические факты и личности», — говорится в сообщении. 

Начнется мероприятие в 17:00 на улице Набат, 2Б. Маршрут рассчитан на два часа, а затем будет организовано чаепитие в Молодёжном центре.

Для того чтобы принять участие, необходимо написать сообщение в группу «Духовно-нравственное направление_МЦ» в соцсети «ВКонтакте» следующую информацию: ФИО, возраст, число представителей команды.

Игра командная, поэтому в составе должно быть от двух до пяти человек. «Если кто-то одинок, но очень хочет поучаствовать в квесте, то записаться тоже стоит – организаторы сформируют команду сами», — заключили в центре.

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