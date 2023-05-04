Праздник фронтовой поэзии состоялся в Великолукском районе

16:35, 04 мая 2023, ПАИ

39-й Всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат» состоялся в деревне Борки, в этом году – в обновленном формате. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

На праздник прибыла делегация из города Шумилино Витебской области во главе с заместителем председателя Шумилинского райисполкома Ириной Шалаховой.

«Сегодня, когда наша страна вновь борется с нацизмом, а современные герои отстаивают свободу и независимость России в СВО на Украине, фронтовое искусство востребовано как никогда. Когда я сам ездил в зону СВО с гуманитарной миссией и передавал бойцам письма из дома, я видел, какая радость появлялась в их глазах, когда они читали стихотворные строчки, написанные детьми из Великолукского района», - отметил Алексей Кузьмин.

По его словам, сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, поэзия помогает бойцам бороться за мир.