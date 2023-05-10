Экспозиции расширяют на «Линии Сталина» в Островском районе

09:31, 10 мая 2023, ПАИ

Экспозиции мемориального комплекса «Линия Сталина» расширяют в Островском районе. Об этом ПАИ сообщили в Военно-историческом музее-заповеднике Псковской области.

Сейчас выставляются новые экспонаты. В частности, новые витрины устанавливают в военно-историческом отделе, где с 15 мая планируется ремонт. «Что касается реконструкций боёв, то сейчас все на стадии планирования. Ориентировочно в июле будет», — рассказали в музее.

Также в музее подчеркнули, что все отделы работают в штатном режиме и экскурсии проводятся по обычному графику. «Ещё у нас в музее несколько интерактивных программ существует, но их заказывать нужно заранее. Например, интерактивная программа «Нам дороги эти позабыть нельзя» проводится на территории «Линии Сталина», а в военном отделе «Оружие победы» у участников есть возможность не только подробнее рассмотреть, но и подержать в руках подлинные образцы боевого оружия и примерить обмундирование», — сказали в учреждении и добавили, что у гостей есть возможность оплатить программы с помощью Пушкинской карты.