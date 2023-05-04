В Псковской области за попытку дать взятку арестован гражданин Латвии

16:50, 04 мая 2023, ПАИ

В Псковской области за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД арестован гражданин Латвии, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».

1 мая в центре Печор 44-летнего гражданина Латвии за рулем автомобиля «Мерседес» остановил сотрудник ДПС для проверки документов. Оказалось, что водитель был нетрезв. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако мужчина отказался и попытался отделаться от инспектора взяткой в размере пяти тысяч рублей.

Инспектор предупредил водителя о его незаконных действиях и зафиксировал попытку передать деньги.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Печорский районный суд заключил его под стражу до 29 мая.