В Псковской области за попытку дать взятку арестован гражданин Латвии
В Псковской области за попытку дать взятку сотруднику ГИБДД арестован гражданин Латвии, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
1 мая в центре Печор 44-летнего гражданина Латвии за рулем автомобиля «Мерседес» остановил сотрудник ДПС для проверки документов. Оказалось, что водитель был нетрезв. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, однако мужчина отказался и попытался отделаться от инспектора взяткой в размере пяти тысяч рублей.
Инспектор предупредил водителя о его незаконных действиях и зафиксировал попытку передать деньги.
В отношении иностранца возбуждено уголовное дело. Печорский районный суд заключил его под стражу до 29 мая.
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