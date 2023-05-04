Ремонт дороги во Владимирском Лагере планируют завершить в мае

17:34, 04 мая 2023, ПАИ

Ремонт дороги в военном городке Владимирский Лагерь в Струго-Красненском районе планируют завершить к концу мая. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В июне планируется нанести дорожную разметку и установить знаки.

Протяженность участка составляет 1,649 километра. Ремонт выполняется силами ГБУ ПО «Псковавтодор». Специалисты завершают устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. В работе задействовано 30 человек и 17 единиц техники.

«Впереди асфальтирование стоянок для автотранспорта, пересечений, примыканий, съездов, заездных карманов, а также укрепление обочин и оборудование посадочных площадок автобусных остановок», - отметили в комитете. Для безопасности дорожного движения возле Владимирской средней общеобразовательной школы установят искусственную неровность.