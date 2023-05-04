Две выставки документов открыл псковский архив накануне 9 Мая

17:14, 04 мая 2023, ПАИ

Две выставки документов открыл Государственный архив Псковской области в канун Дня Победы, сообщается в телеграм-канале архива.

Экспозиция одной из них представлена в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941-1944 годов в Пскове, другой – в здании архива в Великих Луках. Выставки посвящены 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

«Посетители смогут увидеть подлинники и копии документов о партизанском движении, появившемся на Псковщине с первых дней оккупации. Первые отряды были малочисленны, но уже через несколько месяцев они стали сливаться в бригады. Всего на территории современной Псковской области действовало 29 партизанских бригад, общая численность партизан достигала 57 тысяч человек», - рассказали в архиве.

Познакомиться с экспозициями выставок можно будет до конца июня этого года. Вход свободный.