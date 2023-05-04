Автопробег в поддержку российской армии прошёл в Псковском районе

17:17, 04 мая 2023, ПАИ

Вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих вместе с семьёй принял участие в автопробеге в ознаменование 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне и в поддержку российских воинов, выполняющих боевой долг в ходе специальной военной операции. Патриотическое мероприятие организовало псковское отделение всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Руководитель организации Александр Кривотулов перед стартом автоколонны от монумента «Ледовое побоище» на горе Соколихе рассказал, что традиция проведения автопробега накануне Дня Победы зародилась несколько лет назад и прерывалась только в период пандемии.

«Сегодня у нашего автопробега особый символический смысл. Мы демонстрируем преемственность поколений. Наши отцы, деды и прадеды в Великую Отечественную войну освобождали от фашизма русский народ, а сейчас их внуки и правнуки делают то же самое, борясь с фашизмом и освобождая русский народ в Донбассе», - поделился Александр Кривотулов.



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов



Фото: Псковское областное Собрание депутатов















































































В автопробеге приняло участие более десятка автомобилей. Вместе с псковичами в колонне с флагами России и символикой «Zа Победу» были жители Риги – супруги Александра и Тимофей с двумя маленькими детьми приехали посмотреть монумент в память о Ледовом побоище, но, увидев подготовку к автопробегу, попросили у организаторов флаги и присоединились к акции.

«Мы за Россию. Это наша историческая родина, хоть мы и родились в Риге, но тогда же был Советский Союз. Никто не виноват, что так разделилось всё. Мы русские душой, и наш язык русский», - объяснили рижане своё участие в автопробеге.

От горы Соколихи колонна проследовала по Гдовскому шоссе в деревню Ершово, где её встретили ученики Остенской средней общеобразовательной школы. На митинге у воинского мемориала участники автопробега поздравили местных школьников с приближающимся Днём Победы и возложили к братскому захоронению цветы. Затем все вместе – дети и взрослые – под троекратное «ура» развернули многометровую копию Знамени Победы.

«Автопробег в канун Дня Победы посвящён нашей прошлой победе и победе предстоящей, - поделился эмоциями Игорь Дитрих. - Конечно, это память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, и связь с теми, кто сегодня воюет на фронте. Мы растянули огромное Знамя Победы. Пускай американские спутники увидят, что на русской земле флаг Победы помнят, и такой флаг есть только в России. Под Знаменем Победы мы обязательно победим».

В ходе мероприятия председатель псковского Боевого братства вручил Игорю Дитриху благодарственное письмо от командования 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии за помощь и поддержку участникам СВО.

Завершился автопробег возложением цветов к воинскому мемориалу в деревне Жидилов Бор. Руководитель псковского Боевого братства пообещал, что фотографии и видео псковского автопробега обязательно увидят бойцы, выполняющие воинский долг в ходе специальной военной операции.