Псковичам дали рекомендации по борьбе с лишним весом

17:59, 04 мая 2023, ПАИ

Борьба с лишним весом: основные рекомендации

Лишний вес – это не только эстетическая проблема, которая доставляет много неудобств. Зачастую на этом фоне возникают сопутствующие проблемы со здоровьем в виде нарушения нормального функционирования внутренних органов и систем, болей в суставах. Чтобы решить проблему, врачи рекомендуют придерживаться комплексного подхода:

сбалансированное питание;

регулярные физические нагрузки;

здоровый сон.

Средства для похудения многие считают волшебной палочкой, с помощью которой можно раз и навсегда решить проблемы. Такие препараты часто назначаются для лечения ожирения, для корректировки фигуры. Чтобы правильно подобрать состав, нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Он проведет предварительное обследование, назначит анализы, чтобы определить причину набора веса.

После этого будет составлен рацион, назначены, при необходимости, дополнительные препараты. Заказать их можно через интернет с доставкой в аптеку в Пскове или в других городах России. Выбирайте надежных и проверенных поставщиков, которые реализуют сертифицированные препараты, прошедшие клинические испытания.

Спорт или сбалансированное питание: что важнее при похудении

В борьбе с лишними сантиметрами многие люди начинают мучить себя голоданием и диетами. Делать это опасно для здоровья. Высока вероятность, что после этого вес вернется к прежнему показателю, а то и прибавится. В борьбе с избыточным весом рекомендуется скорректировать питание. От этого зависит 80 % успеха. Оставшиеся 20 % - спорт или любая физическая активность. Это могут быть пешие прогулки, занятия в тренажерном зале, активные виды спорта. Физические нагрузки, интенсивность и регулярность подбираются с учетом физиологических особенностей организма.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

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