Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам дали рекомендации по борьбе с лишним весом

Борьба с лишним весом: основные рекомендации

Фото: АО НПК «Катрен». Средства для похудения

Лишний вес – это не только эстетическая проблема, которая доставляет много неудобств. Зачастую на этом фоне возникают сопутствующие проблемы со здоровьем в виде нарушения нормального функционирования внутренних органов и систем, болей в суставах. Чтобы решить проблему, врачи рекомендуют придерживаться комплексного подхода:

  • сбалансированное питание;
  • регулярные физические нагрузки;
  • здоровый сон.

Средства для похудения многие считают волшебной палочкой, с помощью которой можно раз и навсегда решить проблемы. Такие препараты часто назначаются для лечения ожирения, для корректировки фигуры. Чтобы правильно подобрать состав, нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Он проведет предварительное обследование, назначит анализы, чтобы определить причину набора веса.

После этого будет составлен рацион, назначены, при необходимости, дополнительные препараты. Заказать их можно через интернет с доставкой в аптеку в Пскове или в других городах России. Выбирайте надежных и проверенных поставщиков, которые реализуют сертифицированные препараты, прошедшие клинические испытания.

Спорт или сбалансированное питание: что важнее при похудении

В борьбе с лишними сантиметрами многие люди начинают мучить себя голоданием и диетами. Делать это опасно для здоровья. Высока вероятность, что после этого вес вернется к прежнему показателю, а то и прибавится. В борьбе с избыточным весом рекомендуется скорректировать питание. От этого зависит 80 % успеха. Оставшиеся 20 % - спорт или любая физическая активность. Это могут быть пешие прогулки, занятия в тренажерном зале, активные виды спорта. Физические нагрузки, интенсивность и регулярность подбираются с учетом физиологических особенностей организма.

 

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама

АО НПК «Катрен» 630559, Новосибирская обл., р. п. Кольцово, пр-кт Академика Сандахчиева, зд. 11

ИНН 5408130693 ОГРН 1025403638875

Лицензия № Л042-00110-77/00269347 от 03 июля 2020 года

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 мая 2023

Водоснабжение в Печорах полностью восстановлено
04 мая 2023

Второклассник спас девочку из водоема в Плюссе
04 мая 2023

Прокладку газопровода для новых котельных начали в Кунье
04 мая 2023

Ремонт дороги во Владимирском Лагере планируют завершить в мае
04 мая 2023

Последние звонки пройдут в Псковской области без антиковидных ограничений
04 мая 2023

Псковские приставы помогли заготовить дрова для матери мобилизованного
04 мая 2023

Асфальт заменят на улице Ленина в Пушкинских Горах

04 мая 2023

Автопробег в поддержку российской армии прошёл в Псковском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...